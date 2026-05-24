رفع العقوبات مقابل النووي.. تفاصيل صفقة قريبة بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب



قالت منصة أكسيوس الأمريكية أن مسودة الاتفاق تقول إن واشنطن ستوقف حصارها عن الموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها.

وذكرت أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المبدأ الأساسي لترمب في الاتفاق هو رفع القيود مقابل الأداء و إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات لكن واشنطن اشترطت تنازلات.

وأكدت مسودة مذكرة التفاهم على التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية والتزاما إيرانيا بالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم و بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ووفق أكسيوس، فإن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة خلال فترة الـ60 يوما ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي و مشروع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوضح أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي.



واكدت منصة أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أعرب لترمب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله حيث ان الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه ويأمل البيت الأبيض في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن اتفاق اليوم الأحد.