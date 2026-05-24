تقدم جديد في محادثات واشنطن وطهران بشأن اليورانيوم عالي التخصيب

شهدت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تطوراً جديداً بشأن ملف اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة قد تعزز فرص التوصل إلى تفاهم أوسع حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب تقارير دولية، فإن الجانبين يناقشان مقترحات تتعلق بكيفية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب مرتفعة، والذي يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية.





وتسعى واشنطن إلى فرض قيود أكثر صرامة على مستويات التخصيب وآليات الرقابة الدولية، بينما تطالب طهران بضمانات واضحة لرفع العقوبات الاقتصادية مقابل أي التزامات نووية جديدة. وتشير المصادر إلى أن هناك تقدماً نسبياً في بعض النقاط الفنية، خاصة ما يتعلق بتخزين أو نقل كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف دولي.





ويأتي هذا التطور في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لمنع تصاعد التوتر في المنطقة، خصوصاً مع استمرار المخاوف الغربية من اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية متقدمة.

كما تحاول القوى الكبرى الحفاظ على مسار التفاوض مفتوحاً رغم الخلافات السياسية العميقة بين الطرفين.





ويرى مراقبون أن أي اتفاق محتمل لن يكون سهلاً، لكنه قد يساهم في تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة إذا تم التوصل إلى صيغة توازن بين المطالب الأمنية الأمريكية والمطالب الإيرانية المتعلقة برفع العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي



