مطار صبيحة بإسطنبول يشهد تدشين خط جوي مباشر جديد بين القاهرة وتركيا

تشهد حركة النقل الجوي بين مصر وتركيا تدشين خط مباشر جديد يربط مطار القاهرة الدولي بمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، في خطوة تعزز الربط بين البلدين وتدعم تدفقات السياحة والأعمال.

استقبل مطار صبيحة كوكجن الرحلة الافتتاحية التي انطلقت من القاهرة في 22 مايو 2026، وسط مراسم استقبال رسمية، في إطار التوسع في خطوط الربط الإقليمي بين السوقين المصري والتركي. ويأتي الخط الجديد استجابة لنمو الطلب على السفر، سواء لأغراض السياحة أو التجارة أو التنقل المهني.

عقدت إدارتا شركة الطيران والمطار اجتماعات لبحث فرص التعاون وتطوير الشراكة التشغيلية، حيث جرى استعراض القدرات التشغيلية للمطار وخطط التوسع في شبكة الوجهات الدولية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافرين.

وشهدت الرحلة الافتتاحية فعاليات استقبال تقليدية متعارف عليها في صناعة الطيران، من بينها تحية المياه عند وصول الطائرة، في إشارة إلى بدء تشغيل المسار الجديد بصورة رسمية.