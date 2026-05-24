برلماني: مشروع "وادي الطاقة" بالمنيا يعزز توجه الدولة نحو المستقبل المستدام ويجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن متابعة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمشروع «وادي الطاقة» تمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في صعيد مصر.

مشروع «وادي الطاقة»

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع «وادي الطاقة» يُعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الكبرى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب الإسهام في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة.

وأشار وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يعكس جدية التوجه نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية.

مجال الطاقة النظيفة

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لمثل هذه المشروعات القومية الكبرى، التي تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الطاقة النظيفة، وتفتح آفاقًا واسعة للتنمية في صعيد مصر.