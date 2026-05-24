لازم يكفر عن حلفانه.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعب سابق بالأهلي

علّق الإعلامي خالد الغندور على تصريحات سابقة لأحد لاعبي الأهلي السابقين، والتي أكد خلالها في منتصف الموسم أن الأهلي سيتوج بلقب الدوري المصري.

وكتب الغندور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: «لاعب سابق في الأهلي أقسم بالله على الهواء إن الأهلي هياخد الدوري، وده في منتصف الموسم، يا ريت في الأيام المفترجة دي يستغفر ربنا ويكفر عن حلفانه ويصوم 3 أيام ويتصدق، وإن شاء الله ربنا يتقبل».

ومن ناحية أخرى، كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن عقد اجتماع مهم، أمس الجمعة، بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم داخل الأهلي.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك، أن الجلسة شهدت عقد عدة اجتماعات عبر تطبيق “زووم”، كان أبرزها مع خبير ألماني متخصص في تطوير أداء المدربين، بالإضافة إلى خبير ألماني آخر يمتلك خبرات إدارية واسعة، إلى جانب خبير هولندي في نفس المجال.

وأشار إلى أن الأهلي يدرس حاليًا تعيين مدير فني لقطاع الناشئين وآخر لقطاع البراعم، حيث حاول سيد عبد الحفيظ التعاون مع ناديي آيندهوفن وأياكس، قبل الاستقرار على الاستفادة من خبرات قطاع الناشئين في أياكس.

وأضاف أن إدارة الأهلي تفكر أيضًا في الاستعانة بخبير أجنبي لتطوير أداء المدربين، من خلال تنظيم محاضرات ودورات تدريبية مكثفة ومعايشات فنية، وهو ما دفع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين خلال الساعات الماضية.