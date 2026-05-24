الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة الإسكندرية تكرم أبطال علوم الرياضة الحاصلين على بطولات دولية

أحمد بسيوني

   كرّم مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، طلاب وطالبات كلية علوم الرياضة للبنين والبنات الحاصلين على بطولات دولية، تقديرًا للإنجازات المتميزة التي حققوها ورفعهم اسم مصر والجامعة في المحافل الرياضية الدولية.

الجامعة تفخر بما يحققه أبناؤها من إنجازات مشرفة

   ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تفخر بما يحققه أبناؤها من إنجازات مشرفة على المستويات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمثل ثمرة للموهبة والالتزام والعمل الجاد، وتعكس جودة منظومة الرعاية والدعم التي تقدمها الجامعة لطلابها في مختلف المجالات، وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير بيئة محفزة تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التميز والمنافسة ورفع اسم جامعة الإسكندرية ومصر في مختلف المحافل الدولية.

  ومن جانبهم، أعرب الطلاب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة الإسكندرية على هذا التكريم والدعم المستمر، مؤكدين أن اهتمام الجامعة برعاية الموهوبين وتحفيزهم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.

والطلاب المكرمون هم:
* الطالب فارس محمد أحمد عبد الباقي، حصل  على الميدالية الذهبية في الكاراتية في بطولة شمال إفريقيا .
* الطالب محمد عبد النبي حجازي حصل على الميدالية الذهبية في المصارعة في بطولة إفريقيا للمصارعة. 
* الطالب عمر خالد عبد الله حصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بتركيا، ببطولة شمال إفريقيا الكاراتية، والمركز الخامس في البطولة الدولية العالمية بالإمارات. 
* الطالب أحمد بدوي جابر حسين، حصل على الميدالية الذهبية في Power Liftin  لعام ٢٠٢٦. 
* الطالب محمد أشرف محمد سعيد حصل على الميدالية الذهبية بطوله كأس العالم فيPower Lifting.
* الطالب عمر محمد العربي حصل على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للجمباز. 
* الطالب السيد عطية حصل على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ببطولة إفريقيا.
* الطالبة ملك أحمد محمد حسن حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعه النسائيه ٢٠٢٦. 
*  الطالبة شهد حاتم عبد النبي حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة النسائية .
* الطالبة منه الله حمدي محمد مصطفى، حصلت على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للمصارعة النسائية .
* الطالبة هبه صبري عبد النبي حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للمصارعة النسائية.

