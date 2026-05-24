النجمة السعودية إلهام علي: سُميت على اسم شخصية جسدتها فاتن حمامة

كشفت النجمة السعودية إلهام علي ، عن تفاصيل ارتباطها المبكر بالفن المصري، مؤكدة أن والدتها كانت شديدة التأثر بالأعمال المصرية، وأن اسمها جاء تيمّنًا بإحدى الشخصيات التي قدمتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة على الشاشة.

فاتن حمامة وراء اختيار اسمها

وخلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC، أوضحت إلهام علي، أن والدتها شاهدت أحد أفلام فاتن حمامة، وكانت الشخصية التي جسدتها تحمل اسم «إلهام»، ما دفعها إلى اختيار الاسم نفسه لابنتها.

وأضافت إلهام علي أن والدتها كانت تتمنى أيضًا أن تصبح طبيبة، تأثرًا بالدور الذي قدمته فاتن حمامة في الفيلم.



وأعربت الفنانة السعودية إلهام علي عن إعجابها بعدد كبير من نجمات الفن المصري، مؤكدة أنها تعتبر عبلة كامل واحدة من المدارس الفنية المهمة التي تحبها وتتأثر بأدائها.

أشادت إلهام علي بأعمال كل من نيللي ومنة شلبي ومي عز الدين وياسمين عبد العزيز، إلى جانب عدد كبير من الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة في مسيرتها الفنية.

وأكدت إلهام علي أنها متأثرة بشكل كبير بالفن المصري، مشيرة إلى أنها تحاول التحدث باللهجة المصرية باستمرار، كما تحرص على الاستماع إلى اللهجات المختلفة للاستفادة منها في تطوير أدواتها الفنية وأدائها التمثيلي.