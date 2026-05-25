أخبار أسوان| الاستعداد لاستقبال عيدالأضحى.. ووضع ضوابط لاستخدام الأرصفة لإعادة الانضباط بالشوارع

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 24/5/2026 أحداث متنوعة .

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بمتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح كسر بخط المياه أمام مكتبة مصر العامة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع الأعطال الطارئة .

فى ظل الإستعدادات المكثفة من مختلف الجهات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وبناءاً على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واصلت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة جهودها فى تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق المحافظة ، لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بحضور حفل تخرج طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد بأسوان ، وذلك وسط مشاركة لمدير التعليم العام فيصل عبد النعيم ، ومصطفى محمود مدير المدرسة ، فضلاً عن القيادات التعليمية ومشرفى ومعلمى المدرسة وأعضاء مجلس الآباء وأولياء الأمور.



شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لـ«يوم أفريقيا» والتي استضافتها جامعة القاهرة، بحضور رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والقيادات الأفريقية.

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وذلك بحضور الدكتورة عواطف حامد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات إجتماع مجلس الصحة الإقليمى ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب المختصين بمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومديرى المستشفيات ، ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلوم الصحية ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الخدمات الصحية ، والقيادات التنفيذية والدينية .



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين ، وبحضور المسئولين بالسكة الحديد ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء وذلك من أجل التصدي المستمر للمخالفات والتعديات على حرم الطريق ، وخاصة بالأرصفة والشوارع بمنطقة السيل.



في خطوة جديدة تعكس توجه جامعة أسوان نحو التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وبرعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.



