الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في اجتماع تنسيقي بأسوان.. وضع ضوابط استخدام الأرصفة لإعادة الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري

محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين ، وبحضور المسئولين بالسكة الحديد ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء وذلك من أجل التصدي المستمر للمخالفات والتعديات على حرم الطريق ، وخاصة بالأرصفة والشوارع بمنطقة السيل. 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات محافظ أسوان الرامية إلى فرض الانضباط بالشوارع والميادين العامة ، والتعامل الحاسم مع أى مخالفات أو تعديات تؤثر على السيولة المرورية والمظهر الحضاري ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام .

وشهد الاجتماع نقل تعليمات محافظ أسوان بشأن التشديد على الإزالة الفورية لأى محلات يثبت قيام أصحابها بتخصيصها لجنسيات غير مصرية أو قامت بتغيير النشاط الخاص بها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية والرصد المستمر لأى مخالفات داخل نطاق الأحياء والمناطق السكنية .

جهود متنوعة 

كما تناول الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية والجهات المختصة ، وفى مقدمتها السكة الحديد ، ومديرية الأمن لتحقيق الاستجابة السريعة لأى تعديات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين والمركبات ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة .

وأكد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات ، والمتابعة الميدانية المستمرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة السيل ، لتحقيق الانضباط العام وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة  .

وتأتى هذه الجهود فى إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية للتصدى لكافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق ، ورفع الإشغالات من الأرصفة والشوارع ، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بمدينة أسوان .

