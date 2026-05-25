أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 25 مايو 2026

استقرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت في الأسواق العالمية وتراجعت أسعار الخردة وخام الحديد وبعض المنتجات النهائية، وارتفعت أسعار البيلت الروسي واللفائف الساخنة الروسية .

ووصلت أسعار خردة الحديد HS1&2 (خليط 80:20) المصدّرة إلى تركيا مستوى 410 دولارات للطن CFR كما تراجع خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 106 دولارات للطن CFR بانخفاض دولارين.

وارتفعت أسعار البيلت الروسي إلى ما بين 485 – 490 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، وتراجعت أسعار البيلت الصيني إلى ما بين 475 – 480 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

بينما استقرت أسعار البيلت في تركيا (CFR ex-CIS) عند 505 – 510 دولارات للطن دون تغير يُذكر.

أما أسعار حديد التسليح التركي فقد تراوحت ما بين 585 – 600 دولار للطن FOB بتراجع 3 دولارات.

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 610 – 615 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات .

وارتفعت أسعار لفائف الصلب الساخن الروسية إلى ما بين 530 – 535 دولارًا للطن FOB بزيادة 3 دولارات.

وسجلت أسعار لفائف الصلب البارد الصينية سماكة 1 مم عند مستويات 580 – 590 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد محليا

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38 ألف جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3968 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 31 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.



ووصل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا.



وبلغ سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 3850 جنيهًا.