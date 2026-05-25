علي غنيم : أهالي نزلة السمان شركاء أساسيون في تطوير المنطقة .. ويتمتعون بخبرة سياحية

أكد علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن منطقة نزلة السمان تُعد واحدة من أهم المناطق المرتبطة بالنشاط السياحي في مصر، مشيرًا إلى أنها قدمت نماذج ناجحة من رجال الأعمال والعاملين بالقطاع السياحي، الذين تمكنوا من تأسيس مشروعات سياحية بارزة وتولي مناصب مهمة داخل مصر وخارجها.

مناقشة خطط تطوير نزلة السمان

جاء ذلك تعليقًا على الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنطقة نزلة السمان، ولقائه بعدد من أهالي المنطقة لمناقشة خطط التطوير المستقبلية.

وأوضح غنيم، في تصريحات خاصة، أن أهالي نزلة السمان يمثلون عنصرًا رئيسيًا في صناعة السياحة المصرية، لما يمتلكونه من خبرات طويلة ومتراكمة في مجالات الخدمات السياحية، وإدارة الغرف الفندقية والبازارات والمطاعم السياحية، مؤكدًا أنهم يتمتعون بفهم حقيقي لطبيعة العمل السياحي ومتطلبات السائحين، فضلًا عن ارتباطهم الوثيق بالمنطقة وحرصهم المستمر على دعم المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس الوزراء بأهالي المنطقة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية، مؤكدًا أهمية عرض مخططات التطوير بشكل واضح ومباشر على المواطنين قبل تنفيذها، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتجنب أي سوء فهم أو تداول معلومات غير دقيقة.

وشدد رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية  وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير من خلال شراكة حقيقية تضم الدولة والأهالي والمستثمرين، باعتبارهم جميعًا شركاء في نجاح خطة تطوير المنطقة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحويل نزلة السمان إلى منطقة حضارية متكاملة تتناسب مع القيمة التاريخية والسياحية لمنطقة الأهرامات، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية عالميًا.

وأضاف أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق نمو اقتصادي سريع، مؤكدًا أن تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات سيمثل خطوة مهمة نحو زيادة الحركة السياحية وتحسين جودة التجربة المقدمة للسائحين في مصر.

وأكد غنيم أن أهالي نزلة السمان يمتلكون وعيًا سياحيًا كبيرًا وخبرة ممتدة في هذا المجال، وهم من أكثر الفئات حرصًا على نجاح السياحة المصرية، مطالبًا بإشراكهم بصورة كاملة في أي خطط تطوير مستقبلية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية بصورة متوازنة تخدم الدولة والقطاع السياحي والمجتمع المحلي في الوقت نفسه.

توجه علي غنيم بخالص الشكر والتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، تقديرًا لدعمهم المستمر لقطاع السياحة وحرصهم على تطوير المناطق السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات 
كما وجه الشكر إلى الدكتور احمد الانصاري محافظ الجيزة، و هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء أحمد ثابت رئيس حي  الهرم تقديرًا لجهودهم الميدانية ومتابعتهم المستمرة لأعمال التطوير وتحسين الخدمات بالمنطقة.

