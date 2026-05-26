صلاح بوشامة يتلقى عرضًا من شباب بلوزداد واللاعب يفضل البنك الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن اللاعب صلاح بوشامة لاعب البنك الأهلي تلقى عرضًا من شباب بلوزداد الجزائري للانضمام لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الجزائري صلاح بوشامة تلقى عرضًا من شباب بلوزداد الجزائري، ولكن اللاعب فضل البقاء في صفوف البنك الأهلي لموسم جديد.

وتابع، بوشامة عندما انضم للبنك الأهلي كان مصابًا واللاعب بدأ يظهر بشكل جيد مع الفريق في الفترات الأخيرة وبالتالي فضل البقاء في البنك الأهلي وخوض فترة إعداد جيدة مع الفريق.

واختتم، بوشامة أبلغ مسؤولي البنك الأهلي برغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق ووعدهم بالظهور بشكل جيد في الموسم الجديد.