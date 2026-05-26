ضبط لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة في حملة ببني سويف

نفذت مديرية الطب البيطري ببني سويف، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات رقابية مكثفة على محلات بيع وتداول اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك.



ففي مركز بنى سويف

تم تحرير عدد ١٤ محضر ذبح خارج المجازر الحكوميه باجمالى وزن ٢٦٠ كجم لحوم بلديه صالحه للاستهلاك الادمى

عدد ٢ محضر فساد باجمالى وزن ٣٨ كجم لحم جملى و٢٦ كجم كبده فاسده

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مركز الواسطى

تم تحرير عدد ١١ محضر ذبح خارج المجازر الحكوميه بإجمالي وزن ١٦٥ كجم لحوم بلديه صالحه للاستهلاك الادمى

