غلق صيدليتين لمخالفتهما الاشتراطات في حملة بكوم حمادة بالبحيرة

شنت لجنة المرور وحصر المنشآت غير المرخصة بمركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة، حملة تفتيشية موسعة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بقرية عز الدين بالبريجات تعمل على هيئة صيدلية وتبيع العقاقير الطبية للمواطنين دون موافقات قانونية، حيث تحفظت اللجنة بالتعاون مع فرع هيئة الدواء على كميات الأدوية الموجودة بداخلها.

ونفذت اللجنة قرارين للغلق الإداري والتشميع بحق صيدليتين لمخالفتهما الاشتراطات الصيدلية والقوانين المنظمة للعمل، وشمل الإغلاق صيدلية بقرية عز الدين بالبريجات وأخرى بقرية أبو الخاوي.

وامتدت أعمال الحملة لتشمل التفتيش على المحلات التجارية العامة بنطاق المدينة، حيث تم رصد مجموعة من المحلات الملتزمة بالتراخيص السارية وفقًا للمنظومة الجديدة، فيما تم تحرير المحاضر الفورية واتخاذ التدابير القانونية ضد عدد آخر من المحلات التي تبين إدارتها بدون ترخيص.

جاءت الحملة بمشاركة الدكتورة نورهان عماد البدري، ممثلة فرع هيئة الدواء، وتحت إشراف أحمد عسكر، وضياء عشري، نائبي رئيس المركز، والمهندسة ليلى الجندي ومسئولي قطاعات الرقابة والمتابعة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز كوم حمادة.