إحالة أوراق المتهم بقتل تاجر أخشاب لسرقته في إيتاي البارود للمفتي

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، إحالة أوراق عامل يبلغ من العمر 32 عاما إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل تاجر أخشاب مسن لسرقته، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، ومحمد عبد القادر عبد الحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من أهالي عزبة "أبو زينة" بالعثور على جثة المواطن "خميس. ي"، 60 عاما، تاجر أخشاب، غارقًا في دمائه داخل إحدى الأراضي الزراعية، وتبين من المعاينة الظاهرية إصابة المجني عليه بجروح طعنية نافذة في الصدر والظهر، إلى جانب جرح ذبحي قطعي في الرقبة.

وعلى الفور، شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة فريق بحث كشفت تحرياته أن وراء ارتكاب الجريمة شابًا يُدعى "علي. أ"، 32 عامًا، يعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم بالتحريات، انهار واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان يمر بضائقة مالية تزامنت مع حلول عيد الفطر، وطلب من المجني عليه سلفة مالية لشراء مستلزمات العيد إلا أن الأخير رفض، فعقد العزم على التخلص منه وسرقته.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه استدرج الضحية إلى موقع مهجور وسط الأراضي الزراعية، وباغته بطعنات متفرقة بسلاح أبيض "سكين"، ثم ذبحه للتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ 9 آلاف جنيه كانت بحوزة الضحية “حصيلة البيع”. 

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السلاح واسترداد مبلغ 7 آلاف جنيه من حوزته، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.

