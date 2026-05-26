أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو.. والزراعة تفتح 466 مجزرا بالمجان.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، أجواءً ربيعية مستقرة، دون أي ارتفاعات في درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة خلال ساعات النهار تسجل 30 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة في المحافظات الساحلية بين 25 و29 درجة، بينما تسجل محافظتا الأقصر وأسوان نحو 36 درجة.



الزراعة تفتح 466 مجزرا بالمجان استعدادا لعيد الأضحى.. تفاصيل

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بـ وزارة الزراعة، أن هناك استعدادات مكثفة داخل المجازر استعدادًا لاستقبال موسم عيد الأضحى، موضحًا أن وزارة الزراعة قررت وقف الإجازات للعاملين بالمجازر والوحدات البيطرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف الدكتور الحسيني محمد عوض، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك 467 مجزرًا على مستوى المحافظات جاهزة لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد، مشيرًا إلى أن الكشف على الأضاحي والخدمات المقدمة للمواطنين تتم بالمجان.



زوج يرش المياه على وجه زوجته لتخفيف سخونة الشمس عليها في جبل عرفات

عرضت قناة صدى البلد، لقطات فيديو لحجاج بيت الله الحرام، وكان منها قيام زوج برش المياه على وجه زوجته لتخفيف سخونة الشمس عليها في جبل عرفات.

ضيوف الرحمن على جبل عرفات

ويقف ضيوف الرحمن اليوم بعرفة، الركن الأساسي للحج، حيث يرفع الحجاج أكف الضراعة إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار، في مشهد إيماني تتجلى فيه وحدة المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، قبل أداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وشهدت طرق انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات انسيابية كبيرة في الحركة، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة من الجهات المختصة، التي دفعت بآلاف العناصر لتنظيم الحشود وتسهيل حركة المركبات والمشاة، إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية لضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

وزارة الحج السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلنت وزارة الحج السعودية عن اكتمال تصعيد جميع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الدواجن سليمة مفيش هرمونات بتستخدم في التربية.. متخصصون يوضحون

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص الدواجن، وأن من ضمن الشائعات أن بعض المزارع تستخدم هرمونات في تربية الدواجن، من أجل أن يكون وزنها كبيرا، وأن هذا الأمر يكون له مشكلات صحية تضر بالمواطنين.

وأكد الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ما يتم تداوله حول استخدام هرمونات في تربية الدواجن لا يستند إلى أي أساس علمي، مشيرا إلى أن منظومة الإنتاج في مصر تخضع لرقابة ومعايير صارمة تضمن سلامة الغذاء.

احذر النحـ.ر في الشارع.. نصائح عاجلة للمواطنين خلال عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومية جهودها واستعداداتها لضمان سير موسم الأضاحي بصورة آمنة ومنظمة، من خلال تعزيز الرقابة الصحية والبيئية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الصحة العامة، والحد من الممارسات العشوائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل الأسواق والمجازر، بما يسهم في توفير بيئة آمنة خلال أيام العيد.

وأعلنت وزارة الزراعة فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف المحافظات، مع توفير إشراف بيطري كامل على عمليات الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وجودتها.

حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم بالوقوف بعرفات

قال عمرو شهاب موفد قناة إكسترا نيوز من مشعر عرفات، إن هذه الأعداد الغفيرة من حجاج بيت الله الحرام تجتمع على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وأشار إلى أنه رغم حرارة الشمس القاسية بدرجة كبيرة، لكنها لم تمنع هذه الحشود من التواجد والوجود في كل هذه الأماكن المقدسة داخل مشعر عرفات.



وأضاف النراسل خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الدموع هنا تختلط؛ فدموع الخشية تمتزج بدموع الفرح والامتنان، والقلوب خاشعة، والأرواح هائمة في ملكوت الله، الكل يسبّح الله، والكل جاء من أجل هدف واحد، وهو أن يعود إلى بيته كيوم ولدته أمه، بلا ذنوب ولا خطايا حملها معه قبل أن يأتي إلى مشعر عرفات.

وأوضح أن هذه الأجواء الإيمانية المفعمة بالسكينة والخشوع والوقار، تقترن كذلك بالعمل الدؤوب من خلال خلايا عمل منظمة للغاية من بعثات الحج المصرية؛ وبعثة الحج السياحي، وبعثة التضامن الاجتماعي، وأيضًا بعثة وزارة الداخلية، الجميع يعمل هنا من أجل هدف واحد، وهو تيسير هذا المشعر وهذا المنسك على كل حجاج بيت الله الحرام.



بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الحذيفي



في خدمة مميزة يقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا، لـ خطبة يوم عرفه من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي.

وعرضت قناة صدى البلد، لقطات فيديو لحجاج بيت الله الحرام، تفيد استمر توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد

يعاني الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة من الزحام الشديد على ماكينات الصراف الـ ATM، وأن هذا يأتي تزامنًا مع صرف الرواتب والمعاشات والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى عن هذه الأزمة وقال: «الناس بتتكلم عن أزمة الـ ATM ووقوف المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي بسبب عدم وجود أموال نقدية، ومع إجازة البنوك، ماذا يفعل المواطن؟ هذه أزمة يجب أن يتدخل البنك المركزي والبنوك المصرية لحلها».