تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM.. برلماني: الطوابير تُفسد فرحة العيد

أكد الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، أن أزمة تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) خلال فترات الأعياد والمناسبات أصبحت ظاهرة متكررة تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، وتلقي بظلالها على أجواء الاحتفال، خاصة مع تزايد الضغط على عمليات صرف المرتبات والمعاشات.

طلبات إحاطة عاجلة

وأوضح سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بهدف التدخل السريع لحل الأزمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة تمثل عبئًا نفسيًا وجسديًا على قطاعات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يضطرون للانتظار لفترات طويلة أمام الماكينات للحصول على مستحقاتهم المالية.

صرف المرتبات والمعاشات

وأضاف أن الأزمة ترتبط بتزامن الإجازات والأعياد مع مواعيد صرف المرتبات والمعاشات لشريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن عدد المستفيدين من عمليات الصرف يتراوح بين 35 و40 مليون مواطن، من بينهم نحو 11 مليون صاحب معاش، إلى جانب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، ما يخلق ضغطًا كبيرًا على شبكة ماكينات الصراف الآلي خلال فترة زمنية قصيرة.

تعليمات ملزمة للبنوك

وأكد سليمان أن مواجهة هذه الأزمة الموسمية تتطلب تحركًا سريعًا من البنك المركزي عبر إصدار تعليمات ملزمة للبنوك بتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، مع ضمان تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر خلال أيام الذروة.

إعادة تغذية الماكينات

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لكل ماكينة محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى نفاد السيولة سريعًا مع زيادة أعداد المستخدمين، مشددًا على أن إعادة تغذية الماكينات أكثر من مرة يوميًا خلال الأعياد يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليل الزحام وإنهاء الأزمة.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن سرعة الاستجابة لهذه الأزمة ستسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين واستكمال فرحتهم بالمناسبات والأعياد، مشددًا على أن البرلمان سيواصل متابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لضمان توافر السيولة النقدية بجميع المحافظات.