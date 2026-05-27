عيد الأضحى.. رسائل سياسية ووطنية من الأحزاب والبرلمان لدعم الدولة وتعزيز التماسك المجتمعي

شهدت الساحة السياسية والبرلمانية حالة من التوافق الوطني بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث حرص عدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على توجيه رسائل تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدين أن المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم التكاتف والانتماء والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن عيد الأضحى يحمل معاني التضحية والفداء والانتماء، وهي القيم التي تحتاجها الدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشددًا على أن وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف الدولة الوطنية يمثلان خط الدفاع الحقيقي لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.

وأشار أبو العلا إلى أن المشروع الوطني المصري القائم على بناء الدولة الحديثة والحفاظ على استقلال القرار الوطني يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا للأمة العربية وحائط صد أمام محاولات تفكيك الدول الوطنية، فضلًا عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعوب العربية.

كما وجه التحية للقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، تقديرًا لما تبذله من جهود لحماية الوطن وصون مقدراته، داعيًا المواطنين إلى استلهام روح عيد الأضحى في تعزيز قيم التكافل والعمل والإنتاج ودعم جهود التنمية.

ومن جانبه، أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن عيد الأضحى المبارك يعكس قوة النسيج الوطني ووحدة المصريين خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت عبر مختلف المراحل قدرته على التلاحم في مواجهة التحديات.

وأوضح لاوندي أن وحدة المصريين بمختلف أطيافهم تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ مشروعات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية كانا ولا يزالان العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا للدولة الوطنية القوية وصاحبة دور محوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن عيد الأضحى يمثل مناسبة لترسيخ قيم التضحية والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها الوطنية بثبات بفضل وحدة شعبها وتكاتف مؤسساتها الوطنية.

وأكد السادات أن الشعب المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تجاوز التحديات والاصطفاف خلف دولته الوطنية، وهو ما يعكس قوة النسيج الوطني وعمق الانتماء لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية ونشر قيم الرحمة والتعاون.

ووجه رئيس حزب السادات الديمقراطي التحية لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة وكافة مؤسسات الدولة، لما يبذلونه من جهود للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا المصريين إلى استثمار روح عيد الأضحى في نشر الأمل والتفاؤل وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

وتعكس هذه التصريحات حالة من الإجماع السياسي والحزبي على أهمية الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، إلى جانب التأكيد على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، بالتوازي مع الحفاظ على دورها القومي والإقليمي في دعم قضايا الأمة العربية.