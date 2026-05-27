قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
"سار" تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
الصحة: تقديم 22 ألفا و360 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
الأزهر للفتوى: يبدأ الحاج طوافه باستلام الحجر الأسود بيمينه وتقبيله إذا تيسر له ذلك
الزراعة: نحر الأضاحي مجانا.. وحملات لحماية الأراضي بـ8 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور

طواف الإفاضة
طواف الإفاضة
محمد شحتة

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن.

وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.

ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، سائلين الله القبول والتيسير.

حكم طواف الإفاضة

واتفق الفقهاء على أن طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به، لقوله سبحانه وتعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" سورة الحج:29.

وللحج أربعة أركان، هي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحج عرفة"، ثالثًا طواف الإفاضة حول الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا".

وطواف الإفاضة له 5 أسماء منها: "طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر".

الطواف المسجد الحرام الحج طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الضوابط

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى السعودية

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى السعودية

رمي الجمرات

أحكام رمي الجمرات في الحج.. اعرف ماذا يقال في هذا النسك؟

الطواف

كيفية الطواف حول الكعبة وأركانه وشروطه.. تعرف عليها

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد