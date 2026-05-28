بعض التجاهل قد يكون صوابًا.. رسالة غامضة من خالد الغندور

نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قصيرة حملت طابعًا فلسفيًا، قال فيها: "بعض التجاهل قد يكون صوابًا"، في إشارة اعتبرها متابعون تحمل أكثر من معنى.

ولم يوضح خالد الغندور المقصود من رسالته، ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمات، خاصة مع تكرار منشوراته ذات الطابع الرمزي في الفترة الأخيرة.

واصل خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسائله عبر صفحته الشخصية بمنشور جديد حمل نبرة أقوى وأكثر وضوحًا، حيث كتب: "فين ناس طول الوقت كرههاك، لو عندك مشاكل يتريقوا عليك، ولو حليت المشاكل يشككوا في حلها، ولو كسبت يشككوا في مكسبك، ولو خسرت يحاولوا يخلصوا عليك، ومن هنا تعرف قد إيه إنك مشكلتهم في الحياة".

وتأتي هذه الكلمات امتدادًا لمنشوره السابق الذي قال فيه: "بعض التجاهل قد يكون صوابًا"، دون توضيح مباشر للأسباب أو الجهة المقصودة، بينما واصل خالد الغندور إثارة الجدل برسائل تحمل طابعًا شخصيًا وتأويليًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.