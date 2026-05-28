بمناسبة العيد.. رزان المغربي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

حرصت الفنانة رزان المغربي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد الأضحى.

فستان رزان المغربي

خطفت رزان المغربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الموف الفاتح و اتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

أنتلعت رزان المغربي حذاء فضي أنيق ذا كعب عالي، ولم تعتمد في هذه الإطلالة على الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت رزان المغربي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.