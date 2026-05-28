“جيم العجول”.. أحدث صيحات تربية الأضاحي داخل مزارع الإسماعيلية

داخل إحدى مزارع تربية الأضاحي بمحافظة الإسماعيلية، لم يعد “الجيم” مقتصرًا على البشر فقط، بل أصبح للعجول أيضًا مساحة خاصة للحركة والجري، في تجربة طريفة ولافتة للانتباه داخل مزرعة الحاج سعيد القواص، التي تحولت إلى مقصد للراغبين في شراء أضاحي العيد بمواصفات مختلفة تناسب جميع الأذواق.

ويخصص الحاج سعيد القواص مساحة مفتوحة للعجول المطلوقة، تتحرك فيها بحرية وتجري بشكل يومي، بهدف مساعدتها على حرق الدهون والحفاظ على لياقتها، وهو ما ينعكس على طبيعة اللحوم وجودتها، خاصة للزبائن الذين يفضلون اللحوم قليلة الدهون.

ويقول سعيد القواص إن بعض الزبائن يفضلون العجول “المربوطة” التي تحتوي على نسب دهون أعلى، بينما يبحث آخرون عن العجول التي تتحرك باستمرار وتكون لحومها أكثر تماسكًا وأقل دهونًا، مؤكدًا أن اختلاف التربية يمنح كل نوع مواصفات تناسب رغبات المستهلكين.

وأضاف أن حركة العجول داخل “الجيم الطبيعي” تساعد أيضًا على تحسين الحالة الصحية للحيوان وتقليل تراكم الدهون، موضحًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة طريقة التربية والتغذية قبل شراء الأضحية.

وتحولت الفكرة إلى مشهد يلفت أنظار الزائرين داخل المزرعة، حيث يشاهدون العجول وهي تتحرك بحرية في ساحات واسعة، في أجواء تشبه ساحات التدريب، الأمر الذي دفع البعض لإطلاق اسم “جيم العجول” عليها، خاصة مع الفارق الواضح بين شكل العجول المطلوقة والعجول التي تعتمد على التربية التقليدية.

ومع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تشهد مزارع بيع الأضاحي بالإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وسط تنوع في السلالات والأحجام وأنظمة التربية، لتبقى الجودة وطريقة التربية العامل الأهم في اختيار الأضحية المناسبة.

وأوضح الحاج سعيد القواص، صاحب المزرعة بطريق الإسماعيلية بورسعيد، أن العجول المطلوقة يتم تربيتها معًا منذ صغرها داخل أماكن مفتوحة، ما يجعلها معتادة على بعضها بشكل كبير، مؤكدًا أن إدخال عجول غريبة بينها يكون صعبًا حفاظًا على استقرارها وعدم حدوث أي مشكلات أو اشتباكات داخل القطيع.

وأضاف أن العجول التي تنشأ سويًا تكون أكثر هدوءًا وانسجامًا أثناء الحركة والجري داخل “جيم العجول”، وهو ما يساعد على توفير بيئة صحية وآمنة لها، إلى جانب الحفاظ على جودة التربية والاهتمام بالحيوان بشكل سليم.