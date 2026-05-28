في ثاني أيام عيد الأضحى..حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء مخالفة بالهضبة الجنوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، حيث وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف أعمال إنشاء “رووف” مخالف بمنطقة الهضبة الجنوبية، مع مصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الفوري والحاسم لجميع أشكال مخالفات البناء والإشغالات داخل مدن المحافظة، وعدم السماح بظهور أي عشوائيات أو تعديات على أملاك الدولة.

وكلف رئيس حي جنوب الغردقة الأستاذ محمد راشد سكرتير الحي، بالتنسيق مع قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي، بالانتقال الفوري إلى موقع المخالفة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب رصد أعمال تشوين لمواد البناء من طوب وأسمنت ورمال تمهيدًا للشروع في إنشاء “رووف” مخالف بمنطقة الهضبة الجنوبية.

وأكد اللواء أحمد جبر أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعديات على أراضي الدولة والتعامل معها في مهدها قبل تفاقمها.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن إيقاف الأعمال المخالفة بشكل فوري، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا للقانون وفرضًا لهيبة الدولة.

وشدد على استمرار الحملات والمرور الميداني المكثف داخل نطاق حي جنوب الغردقة طوال أيام الأسبوع، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمنع أي مخالفات بناء أو إشغالات تؤثر على الشكل الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ، في إطار جهود محافظة البحر الأحمر للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات والعشوائيات داخل المدن السياحية.