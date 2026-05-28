محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توسعة طريق «موط / القصر وتطوير ميدان "الشعراوي"

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال توسعة وتطوير طريق «موط / القصر» ومعدلات التنفيذ الجارية بميدان الشعراوي بمدينة موط ، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمراكز.

واطلعت المحافظ على الأعمال التي شملت توسعة الحارات المرورية أمام المحال التجارية، وإعادة تنظيم الإتجاهات المرورية بعرض 9.5م، فضلًا عن إنشاء جزيرة وسطى وتجهيزها لاستكمال مراحل التطوير الحضاري المقبلة، والتي تتضمن أعمال الرصف والكهرباء واللاندسكيب.

كما تابعت أعمال تطوير ميدان "الشعراوي' لتنظيم الحركة وفصل المسارات وإعادة دمجها بصورة آمنة وانسيابية ، من خلال إنشاء دائرتين لتحديد اتجاهات الحركة وتقليل التداخل بين المركبات، إلى جانب استكمال أعمال تركيب "البردورات" والتجهيز لأعمال الرصف والكهرباء وتركيب المجسمات الجمالية بالميدان ، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق المواصفات الفنية المقررة، وتركيب الإشارات المرورية اللازمة بمحيط الميادين العامة لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة وتحقيق أعلى معدلات الأمان.