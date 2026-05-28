فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للبرجر

ابراهيم جادالله

احتفل سياح مدينة الغردقة، اليوم الخميس، باليوم العالمي للبرجر وسط أجواء احتفالية مميزة ونسب إشغال فندقي مرتفعة مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأقامت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة مهرجانات خاصة بالبرجر، قدمت خلالها تشكيلة واسعة من أنواع البرجر المختلفة التي جذبت السياح من أكثر من 25 جنسية، وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من شيفات الفنادق الذين أبدعوا في تقديم أصناف متنوعة من برجر اللحم والدجاج والبيف والخضراوات، بما في ذلك برجر خاص بالنزلاء النباتيين.

وأوضح الشيف محمد عباس، الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية، أن الاحتفالات أقيمت داخل مطاعم الفنادق بمشاركة عشرات السياح ونحو 20 شيفًا وعاملا بقسم الأغذية والمشروبات والمطبخ، مشيرا إلى أنه تم استخدام حوالي نصف طن من اللحوم ونصف طن من الدجاج، بالإضافة إلى الخضراوات والمكونات الأخرى، لإعداد هذه الوليمة الشهية.

وأكد أحمد قاسم  مدير أحد فنادق الغردقة، أن المهرجانات الخاصة بالمأكولات تلعب دورًا مهما في جذب السياح وإضفاء جو من البهجة والسرور على إقامتهم، موضحا أن الفنادق تحرص على تقديم فعاليات متنوعة، تشمل مهرجانات الفواكه الموسمية على الشواطئ وحمامات السباحة، ضمن برنامج ترفيهي متكامل للأزياء.

وأشار طه مسعد مدير فندق إلى أن عيد الأضحى رفع نسب الأشغال بفنادق الى أكثر من 93% وسط نسب إشغال للمصريين والعرب مع تقديم العروض الفنية المعبرة عن هذه الاحتفالية.

يُذكر أن العالم يحتفل في 28 مايو من كل عام باليوم العالمي للبرجر، وهو مناسبة لاستذكار تاريخ هذه الأكلة الشهيرة التي يعود أصلها إلى منغوليا في القرن الثالث عشر قبل أن تنتقل إلى أوروبا وتتطور في ألمانيا ثم تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أخذت شكلها النهائي المعروف اليوم.

