نائب: حماية الأراضي الزراعية أمن قومي.. والدولة تتحرك بحسم خلال العيد

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال فترة عيد الأضحى لرصد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، تعكس توجه الدولة الحاسم في مواجهة أي محاولات للمساس بالرقعة الخضراء، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن القومي المصري.

وقال أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن بعض المخالفين اعتادوا استغلال فترات الإجازات الرسمية لتنفيذ أعمال بناء مخالفة أو تجريف للأراضي الزراعية، إلا أن الدولة أصبحت تمتلك آليات رقابية وتحركات ميدانية قادرة على التعامل الفوري مع تلك المخالفات قبل تفاقمها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات وزير الزراعة بشأن الإزالة الفورية في المهد تمثل رسالة واضحة بأن لا تهاون مع أي اعتداء على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية لا يقتصر على دور الحكومة فقط، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي حقيقي بخطورة التعديات وتأثيرها على مستقبل الغذاء والتنمية، مطالبًا بتكثيف حملات التوعية إلى جانب الإجراءات القانونية الرادعة.

وشدد النائب أحمد سمير على أهمية استمرار التنسيق بين مديريات الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية طوال فترة العيد، لضمان سرعة التحرك ومنع أي محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.