نرمين الفقي: شخصية «كاميليا» في لؤلؤ كانت من أصعب أدواري

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ"، مؤكدة أن شخصية "كاميليا" مثلت تجربة فنية مختلفة ومليئة بالتحديات، خاصة أنها قدمت دور مطربة تعيش حالة من الصراع الفني والإنساني وسط منافسة قوية مع جيل جديد من المطربات.

وأوضحت أن العمل شكّل محطة مهمة في مشوارها الفني، بفضل طبيعة الشخصية وثراء تفاصيلها الإنسانية والنفسية.

محمد سامي رشحها للدور

وأكدت نرمين الفقي، خلال لقائها عبر قناة "الأولى"، أن المخرج محمد سامي عرض عليها شخصية "كاميليا" باعتبارها المنافسة المباشرة لشخصية "لؤلؤ" التي جسدتها الفنانة مي عمر داخل أحداث المسلسل.

وأشارت إلى أن الدور جذبها منذ اللحظة الأولى بسبب عمق الشخصية وتركيبتها المختلفة، موضحة أن العمل كُتب وأُخرج بصورة احترافية ساعدت جميع الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضافت أنها لم تشعر بأي توتر أو قلق أثناء التصوير، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على فريق العمل، وهو ما انعكس على نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه.

شخصية تحمل أبعادًا إنسانية

وأوضحت الفنانة أن شخصية "كاميليا" لم تكن مجرد مطربة تنافس على النجاح والشهرة، بل حملت أبعادًا إنسانية مؤثرة، حيث جسدت امرأة كرّست حياتها بالكامل للفن والنجاح، على حساب حياتها الشخصية واستقرارها الأسري.

وأضافت أن الشخصية مرت بلحظات صعبة بسبب فقدانها فرصة الإنجاب أكثر من مرة، وهو ما ترك بداخلها فراغًا نفسيًا كبيرًا، دفعها في النهاية إلى احتضان الأطفال داخل دار أيتام، ومحاولة تعويض مشاعر الأمومة من خلال الحب والرعاية.

وأكدت أن هذه التفاصيل الإنسانية كانت من أكثر الجوانب التي أثرت فيها أثناء تجسيد الدور، لأنها أظهرت الصراع الداخلي للشخصية بعيدًا عن صورة النجمة القوية التي تظهر أمام الجميع.

«لؤلؤ» حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

وأشارت نرمين الفقي إلى أن مسلسل "لؤلؤ" حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل تنوع عناصره الدرامية بين الموسيقى والصراعات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية.

وأضافت أن الجمهور تفاعل بقوة مع الشخصيات المختلفة داخل العمل، خاصة أن كل شخصية كانت تحمل قصة خاصة وتفاصيل قريبة من الواقع، وهو ما ساعد على ارتباط المشاهدين بالأحداث.

مرحلة جديدة من الانتقاء الفني

وأكدت الفنانة أن المرحلة الحالية من حياتها الفنية تتسم بالهدوء والتركيز في اختيار الأدوار، موضحة أنها أصبحت تفضل المشاركة في عمل أو عملين فقط خلال العام.

وأشارت إلى أن الهدف بالنسبة لها لم يعد كثرة الظهور، وإنما تقديم شخصيات قوية ومؤثرة تضيف إلى مشوارها الفني وتحافظ على مكانتها لدى الجمهور.

وأضافت أن الخبرة التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة جعلتها أكثر حرصًا على انتقاء الأعمال التي تحمل قيمة فنية وتترك أثرًا لدى المشاهد.

نرمين الفقي: الأهم هو الدور المؤثر

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن نجاح أي فنان لا يقاس بعدد الأعمال فقط، وإنما بقدرة الأدوار التي يقدمها على البقاء في ذاكرة الجمهور، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات مختلفة تحمل مشاعر حقيقية وقصصًا قريبة من الناس.