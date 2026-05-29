قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
52.13 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار في السوق الرسمية
التليفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية في بوشهر
كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات
وول ستريت جورنال: تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله
إبراهيم حسن: لا توجد أي حسابات شخصية في اختيارات منتخب مصر
إيران: انفجار في محافظة بوشهر.. والدفاع الجوي يواجه طائرات معادية
الجيش الإيراني.. أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نرمين الفقي: شخصية «كاميليا» في لؤلؤ كانت من أصعب أدواري

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ"، مؤكدة أن شخصية "كاميليا" مثلت تجربة فنية مختلفة ومليئة بالتحديات، خاصة أنها قدمت دور مطربة تعيش حالة من الصراع الفني والإنساني وسط منافسة قوية مع جيل جديد من المطربات. 

وأوضحت أن العمل شكّل محطة مهمة في مشوارها الفني، بفضل طبيعة الشخصية وثراء تفاصيلها الإنسانية والنفسية.

محمد سامي رشحها للدور

وأكدت نرمين الفقي، خلال لقائها عبر قناة "الأولى"، أن المخرج محمد سامي عرض عليها شخصية "كاميليا" باعتبارها المنافسة المباشرة لشخصية "لؤلؤ" التي جسدتها الفنانة مي عمر داخل أحداث المسلسل.

وأشارت إلى أن الدور جذبها منذ اللحظة الأولى بسبب عمق الشخصية وتركيبتها المختلفة، موضحة أن العمل كُتب وأُخرج بصورة احترافية ساعدت جميع الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضافت أنها لم تشعر بأي توتر أو قلق أثناء التصوير، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على فريق العمل، وهو ما انعكس على نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه.

شخصية تحمل أبعادًا إنسانية

وأوضحت الفنانة أن شخصية "كاميليا" لم تكن مجرد مطربة تنافس على النجاح والشهرة، بل حملت أبعادًا إنسانية مؤثرة، حيث جسدت امرأة كرّست حياتها بالكامل للفن والنجاح، على حساب حياتها الشخصية واستقرارها الأسري.

وأضافت أن الشخصية مرت بلحظات صعبة بسبب فقدانها فرصة الإنجاب أكثر من مرة، وهو ما ترك بداخلها فراغًا نفسيًا كبيرًا، دفعها في النهاية إلى احتضان الأطفال داخل دار أيتام، ومحاولة تعويض مشاعر الأمومة من خلال الحب والرعاية.

وأكدت أن هذه التفاصيل الإنسانية كانت من أكثر الجوانب التي أثرت فيها أثناء تجسيد الدور، لأنها أظهرت الصراع الداخلي للشخصية بعيدًا عن صورة النجمة القوية التي تظهر أمام الجميع.

«لؤلؤ» حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

وأشارت نرمين الفقي إلى أن مسلسل "لؤلؤ" حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل تنوع عناصره الدرامية بين الموسيقى والصراعات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية.

وأضافت أن الجمهور تفاعل بقوة مع الشخصيات المختلفة داخل العمل، خاصة أن كل شخصية كانت تحمل قصة خاصة وتفاصيل قريبة من الواقع، وهو ما ساعد على ارتباط المشاهدين بالأحداث.

مرحلة جديدة من الانتقاء الفني

وأكدت الفنانة أن المرحلة الحالية من حياتها الفنية تتسم بالهدوء والتركيز في اختيار الأدوار، موضحة أنها أصبحت تفضل المشاركة في عمل أو عملين فقط خلال العام.

وأشارت إلى أن الهدف بالنسبة لها لم يعد كثرة الظهور، وإنما تقديم شخصيات قوية ومؤثرة تضيف إلى مشوارها الفني وتحافظ على مكانتها لدى الجمهور.

وأضافت أن الخبرة التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة جعلتها أكثر حرصًا على انتقاء الأعمال التي تحمل قيمة فنية وتترك أثرًا لدى المشاهد.

نرمين الفقي: الأهم هو الدور المؤثر

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن نجاح أي فنان لا يقاس بعدد الأعمال فقط، وإنما بقدرة الأدوار التي يقدمها على البقاء في ذاكرة الجمهور، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات مختلفة تحمل مشاعر حقيقية وقصصًا قريبة من الناس.

نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي لؤلؤ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج الحج والعمرة

عبدربه منصور هادي

تنكيس الأعلام.. وفاة عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن السابق

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد