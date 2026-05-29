حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة انسيابية كبيرة في حركة الحجاج أثناء أداء طواف الإفاضة، وذلك في ظل منظومة تنظيمية متكاملة وضعتها السلطات السعودية لضمان سهولة الحركة داخل الحرم المكي، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

انسيابية في أداء طواف الإفاضة

تواصل جموع الحجاج أداء طواف الإفاضة في أجواء يسودها التنظيم والدقة، حيث تم تخصيص مسارات واضحة داخل المسجد الحرام لتسهيل حركة الطائفين ومنع التكدس، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود بكفاءة عالية داخل أروقة الحرم، مع توفير الدعم اللوجستي والإرشادي للحجاج من مختلف الجنسيات.

تنظيم دقيق من السلطات السعودية

أكدت التقارير الميدانية أن السلطات السعودية تواصل جهودها المكثفة لتنظيم حركة الحجاج داخل المسجد الحرام، من خلال تطبيق أنظمة دقيقة لتوزيع المسارات وتنظيم الدخول والخروج من ساحات الطواف.

وتشمل هذه الجهود نشر فرق إرشادية وأمنية تعمل على مدار الساعة، لضمان التزام الحجاج بالمسارات المحددة وتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

الحجاج المتعجلون واستكمال المناسك

يواصل الحجاج المتعجلون أداء مناسكهم وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث يقومون برمي الجمرات في أيام التشريق، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة الأراضي المقدسة.

وتسير هذه الإجراءات ضمن منظومة دقيقة تهدف إلى تنظيم تفويج الحجاج وتقليل الكثافات في المواقع الحيوية داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سلاسة أداء المناسك لجميع الفئات.

خطة تفويج مصرية وتنسيق مع السلطات السعودية

تقوم بعثة الحج السياحي المصرية بتنفيذ خطة تفويج متكاملة بالتنسيق مع السلطات السعودية، لضمان تنظيم حركة الحجاج المصريين داخل المشاعر المقدسة.

وتشمل الخطة متابعة ميدانية مستمرة من لجان البعثة داخل الفنادق ومناطق أداء المناسك، بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والتعامل السريع مع أي طارئ أو احتياج قد يواجههم خلال أداء الفريضة.

كما تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار ورئاسة بعثة الحج، لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية للحجاج المصريين طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة.

خدمات متكاملة لضيوف الرحمن

تتواصل الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لتوفير خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، تشمل الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية، بما يعكس حرص المملكة على تسهيل أداء المناسك في أجواء آمنة ومريحة.

وتؤكد هذه الجهود حجم الاستعدادات الكبيرة التي يتم تنفيذها سنويًا خلال موسم الحج، لضمان نجاح الخطط التشغيلية واستيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج داخل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.