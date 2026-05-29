قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة.. كلمات مستجابة للحجاج وغيرهم
الإسكان تكشف آخر موعد للتقديم على أراضي الشراكة ضمن سكن لكل المصريين
52.29 جنيهًا..آخر تحديث لأكبر دولار في السوق الرسمي
أمريكا تفرض عقوبات على 8 سفن ضمن أسطول الظل الإيراني
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء للعنف المرتبط بالنزاعات
أعمال الحج ثاني أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون ينهون المناسك اليوم
الجيش الأمريكي عن إسقاط إيران طائرة أمريكية: ادعاءات كاذبة
مختار جمعة عن إغلاق علمانيون: أنفقوا أموالهم ضد شرع الله فكانت الحسرة
4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت
اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب
دعاء ثالث يوم العيد مكتوب.. ردده طلبا للرزق والفرج
من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة.. كلمات مستجابة للحجاج وغيرهم

دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة
دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة
محمد شحتة

نعيش اليوم الجمعة الثانية من ذي الحجة، حيث تتزامن مع اليوم الثاني من أيام التشريق وفيه ينهي حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج وهذا للمتعجلين منهم، ولهذا نسلط الضوء على دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة للحجاج وغيرهم.

دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.


اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

أذكار يوم الجمعة

روي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".

وقد روي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهمّ إنا نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

دعاء شهر ذي الحجة

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا.
أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى،أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى».

دعاء يوم الجمعة دعاء عشر ذي الحجة أفضل دعاء يقال يوم الجمعة دعاء شهر ذي الحجة أدعية يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

المعاشات

معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان

وفاة حاج مصري

حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام

ترشيحاتنا

حج الجمعيات

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات

أحد المتطوعين وهو يحمل حاجًا مسنًا

مشهد إنساني مؤثر.. متطوع يحمل حاجا على ظهره في مشعر مِنى

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشدد على تكثيف التفتيش بأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم خلال العيد

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد