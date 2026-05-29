إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بأبنوب وديروط ومنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة اللحظية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أعمال بناء مخالف، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة صور البناء العشوائي والمخالف.

وأوضح المحافظ أن لجان الرصد الميداني والوحدات المحلية بالمراكز تابعت أعمال المرور والمتابعة على مدار الساعة، حيث تم رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتم التعامل معها بشكل فوري وإزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدات المحلية لمراكز أبنوب وديروط ومنفلوط والفتح، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهات المتابعة الميدانية، نفذت إزالة فورية لـ 11 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدي لأي مخالفات أو متغيرات مكانية يتم رصدها خلال فترة الإجازات.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو تنفيذ أعمال بناء بدون ترخيص.

وأكد أن الدولة لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية التزام المواطنين بالقانون والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.