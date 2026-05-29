قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس
ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور
أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات
الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى
حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد
استشهاد شرطي لبناني ببلدية عبا في غارة إسرائيلية
لحظة وصول زوج شقيقة أحمد حلمي إلى المستشفى لاستلام جثمان حماته
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية
رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته
أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بأبنوب وديروط ومنفلوط

إزالة البناء المخالف بأسيوط
إزالة البناء المخالف بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة اللحظية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أعمال بناء مخالف، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة صور البناء العشوائي والمخالف.

وأوضح المحافظ أن لجان الرصد الميداني والوحدات المحلية بالمراكز تابعت أعمال المرور والمتابعة على مدار الساعة، حيث تم رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتم التعامل معها بشكل فوري وإزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدات المحلية لمراكز أبنوب وديروط ومنفلوط والفتح، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهات المتابعة الميدانية، نفذت إزالة فورية لـ 11 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدي لأي مخالفات أو متغيرات مكانية يتم رصدها خلال فترة الإجازات.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو تنفيذ أعمال بناء بدون ترخيص.

وأكد أن الدولة لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية التزام المواطنين بالقانون والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

أسيوط محافظ أسيوط بناء مخالف البناء العشوائي الوحدات المحلية التعدي على الأراضي الزراعية البناء المخالف عيد الأضحى المبارك إزالة المخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

لحم الاضحية

احذروا التخزين الخاطئ للحوم الأضاحي.. لماذا يتحول لون اللحم إلى الأخضر؟

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد