حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد عن عمر 64 عاماً، في أعقاب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.



غير أن مصدراً مقرباً من عبد الله الرويشد نفى في تصريحات صحفية صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن حالته الصحية لم تشهد أي تدهور جديد، وأنه يواصل جلسات العلاج الطبيعي وبرامج التأهيل الطبي بصورة منتظمة.



ووصف المصدر ما يتم تداوله بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي معلومات دقيقة.



وكان عبد الله الرويشد قد أطلّ خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناسبات العائلية والفنية، لعل أبرزها زيارته المفاجئة لبروفات حفل الفنان محمد عبده في الكويت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، حيث رحّب به الأخير وسط تفاعل حار من الحضور.