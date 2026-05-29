مودة يتولى تدريب 771 مستفيدا ومستفيدة في المناطق الحدودية

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الثالثة من مبادرة تدريبات مودة لأبناء المناطق الحدودية بمحافظات " أسوان، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح"، حيث تم تنفيذ ٣٥ تدريبا استفاد منها ٧٧١ مستفيدا ومستفيدة من أبناء المناطق الحدودية.

وأوضحت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، ان التدريبات ركزت على مجموعة من الموضوعات التي تمثل أهمية لأهالي المناطق الحدودية مثل طبيعة الثقافة في الأسرة، العادات والتقاليد في العلاقات الأسرية، التحديات التي تواجه الشباب في مرحلتي الخطوبة والزواج، أسس الاختيار للشباب من الجنسين ، أهمية فترة الخطوبة للجنسين وما لها من تأثير بعد الزواج، مفهوم المشاركة في الزواج والأثر الذي يعود على الطرفين، أساليب التنشئة المتوازنة للأبناء، والتعريف بمنصة مودة الرقمية وخدمة أسال مودة للاستشارات الرقمية.

كما تناولت التدريبات أيضا توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول، بالإضافة إلي المنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" استثماراً استراتيجياً في بناء أسر مصرية مستقرة من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة

شملت التدريبات مناطق العريش – الشيخ زويد – بئر العبد الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، ومناطق العلمين – الضبعة – النجيلة – السلوم – مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح، ومناطق حلايب – شلاتين – مرسى علم – القصير – أم الحويطات – سفاجا – رأس غارب – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق الكرور – نصر النوبة – جبل تقوق – كرر – عزبة عسكر – غرب أسوان – الكوبانية بمحافظة أسوان.