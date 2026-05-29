الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى

تستعد أسرة الفنان أحمد حلمي لتشييع جثمان والدته، عقب وفاتها اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مع صلاة الجمعة وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأقارب والأهالي.



ومن المقرر أن تقتصر مراسم الجنازة على تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة ثم الدفن بمقابر الشموت بمدينة بنها، والاقتصار على تشييع الجثمان.



في سياق مختلف بدأ الفنان أحمد حلمي خلال الأسابيع الماضية تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد حدوتة، والعمل من إخراج مازن شرف ومن تأليف أحمد عبد الوهاب ويشارك فيه كل من ماجد المصري، أمينة خليل، رحمة أحمد، وآخرين وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشوقي وإلى الأن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.