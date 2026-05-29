بإطلالة كلاسيكية.. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت لقاء الخميسي الأنظار بإطلالة كلاسيكية لافته مرتدية بدلة ملونة ذا تصميم مميز ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.