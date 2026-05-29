أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الأضحى 2026

استقر سعر الذهب صباح ثالث أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد اليوم الجمعة 29-5-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية ثباتا من دون تغيير؛ بعد أن اغلقت أمس على زيادة طفيفة بعد خسائر أسبوعية.

سعر الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب للمرة الثانية بعد 4 ساعات من بدء التعاملات المسائية أمس بمقدار 50 جنيهًا داخل محلات الصاغة المختلفة.

واستعاد الذهب عافيته بصورة طفيفة بعد انخفاضه قبل أيام من بدء عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6765 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7645 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و 7008 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6765 جنيها للشراء و 6690 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5734 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4481 دولار للشراء و 4480 دولار للبيع.