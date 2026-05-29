قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة بالنار.. ماذا تعني خطة إسرائيل للهيمنة على 70% من غزة؟
فيفي عبدة تنعي والدة أحمد حلمي.. بهذه الكلمات
المهاجم المصري يطرق أبواب الكامب نو.. ما دور حمزة عبد الكريم بمشروع برشلونة الجديد؟
دفعة معنوية.. ماذا قال أبوريدة والعميد قبل السفر لـ المونديال؟
خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر.. صيانة شاملة وبدائل مرورية لتخفيف التكدس| صور
وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب: جماهير مصر والقيادة السياسية تثق في قدراتكم
500 ألف جنيه غرامة لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر
بالشورت.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
أول ظهور للفنان أحمد حلمي.. لحظة ركوبه سيارته أثناء نقل جثمان والدته لصلاة الجنازة ببنها
مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر.. صيانة شاملة وبدائل مرورية لتخفيف التكدس| صور

خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر
خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر
تقرير أخبار البلد

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بياناً اعلامياً بشأن الخطة الشاملة التي تنفذها الهيئة لصيانة “كوبري 6 أكتوبر”.

وأشار البيان إلى أنه في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لرفع كفاءة وصيانة البنية التحتية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وفي ظل  ظهور العديد من المشكلات بطبقات الرصف والفواصل  في عدد من قطاعات الكوبري، مما أدى الى زيادة  الازدحام المروري على الرغم من إنشاء وتشغيل شبكة من المحاور العملاقة التي تعمل كشرايين موازية، مثل محور كمال عامر، محور جيهان السادات، ومحور حسب الله الكفراوي، والتي تعمل على تخفيف الضغط المروري على الكوبري.

صيانة ورفع كفاءة وتشغيل "كوبري 6 أكتوبر"

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة النقل في مارس 2025  بنقل تبعية  الكوبري الى الهيئة العامة للطرق والكباري، وايماءً الى قرار  مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2026، بنقل مسئولية الإشراف الكامل على أعمال صيانة ورفع كفاءة وتشغيل "كوبري 6 أكتوبر" إلى  الهيئة باعتبارها الجهة الفنية المختصة لما لها من إمكانيات وكوادر فنية وتقنية متقدمة في مجال صيانة الكباري .


قامت الهيئة  بتنفيذ الدراسات اللازمة لتحديد اسباب المشكلات الفنية بالكوبري ومنهجية علاجها للبدء في تطوير ورفع كفاءة  عناصر الكوبري المختلفة  (الإنشائية - والسطحية ) من خلال ( صيانة العناصر الإنشائية    - طبقة الرصف الأسفلتية - الفواصل - حواجب الرؤية - الحواجز الخرسانية - الأرصفة-الانارة )، وكذا تطوير وتأهيل المطالع والمنازل وبالأخص (عبدالمنعم رياض-غمرة-شبرا- رمسيس) بالكوبري الممتد بطول 12 كم لكل إتجاه وبعرض متغير  (18 م -38م) والذي يشتمل على عدد 44 منزل ومطلع وعدد  595 فاصل إنشائى 
كما تضمنت المنهجية وضع خطة للصيانة الدورية السنوية لصيانة جميع مكونات الكوبري؛ للمحافظة عليها وتطويرها وتفادي تأثيرها على الحركة المرورية على الكوبري، بالإضافة إلى ‌تطوير ورفع كفاءة الطرق السطحية بوسط المدينة لإستيعاب الحركة المرورية المطلوبة اثناء تنفيذ اعمال رفع الكفاءة اعلى الكوبرى .


كما تم  إجراء التنسيقات اللازمة مع الادارة العامة للمرور لتحديد قطاعات التنفيذ وتوقيتات العمل بها لرفع كفاءة المحاور السطحية البديلة لعدم  حدوث مشاكل مرورية أو تكدسات تؤثر علي مستخدمي هذا المحور الحيوي الهام ، وتم البدء في أعمال صيانة الرصف الاسفلتى في التوقيتات الليلية المعلنة مع توفير كافة عناصر التأمين والسلامة المرورية من  حواجز بلاستيكية -علامات إرشادية وتوجيهية - إضاءة ليلية- طواحين ضوئية – عناصر توجيه بشرية. 

وتم تقسيم الكوبري إلي 8 قطاعات تبدأ من الدقي وتنتهي في مدينة نصر  وذلك لعدم على حركة المرور على الكوبري أثناء جميع مراحل الصيانة ، كما  يجري حاليا اعمال صيانة طبقات الرصف بتقنية ( الميكرو سيرفيس) في عدد من القطاعات فى الاتجاه من مدينة نصر الى الدقى  حيث انها تساهم في علاج المشكلات السطحية للاسفلت واطالة العمر الافتراضي للطرق بتكلفة اقتصادية وتتميز بسرعة عالية في التنفيذ ، كما ⁠تم كشط واعادة رصف مطلع امتداد رمسيس للمتجه الى الدقى وكذا منزل الاوتوستراد اتجاه جامعة الازهر وعدد من قطاعات الكوبري.

⁠وتتقدم الهيئة العامة للطرق والكباري بالاعتذار لكافة  مستخدمي الكوبري على تسبب أعمال الصيانة الجارية في بعض القطاعات في تقليل  سرعة سير المركبات على الكوبري كما تهيب الهيئة بجميع السادة المواطنين الانتباه الى اعمال الصيانة الجارية اعلى الكوبرى فى التوقيتات المذكورة وتخفيض السرعة فى اماكن التحويلات تأمينا للحركة المرورية ومنعا للتكدسات.

الهيئة العامة للطرق والكباري كوبري 6 أكتوبر وزارة النقل الحواجز الخرسانية المشكلات الفنية الازدحام المروري الضغط المروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

تفويج حجاج القرعة

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى| صور

محافظ البحيرة

تشييع جثمان ضحية طليقها بالإسكندرية في مسقط رأسها في رشيد بالبحيرة

الاجهزة الأمنية

مشاجرة جيرة لا طائفية.. الداخلية توضح تفاصيل واقعة مطاي بالمنيا

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد