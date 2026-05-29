لجنة مشتركة لمراقبة عمل المحافظات العراقية

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تتجه إلى تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة عمل المحافظات، وذلك بحسب تصريحات نواب وأعضاء داخل البرلمان العراقي، موضحة أن اللجنة ستضم ممثلين عن رئاسة الوزراء وأعضاء من البرلمان بهدف متابعة أداء الحكومات المحلية في مختلف المحافظات.

وأضافت «التميمي»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اللجنة ستركز بصورة خاصة على المحافظات التي عانت تاريخيًا من الإهمال، ولا سيما محافظات الفرات الأوسط والجنوب، التي شهدت تراجعًا في الخدمات وتأخرا في تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل تحت رقابة مباشرة من رئاسة الوزراء بصفتها الجهة التنفيذية، إضافة إلى الدور الرقابي والتشريعي الذي يمارسه البرلمان.

وتابعت، أن مهام اللجنة لن تقتصر على المراقبة فقط، بل ستشمل أيضًا إجراء تقييمات دورية عن بُعد لعمل المحافظات والحكومات المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع المتوافقة مع بنود البرنامج الحكومي المخصص لكل محافظة، مؤكدة أن التقييمات قد تكون أسبوعية أو شهرية بهدف تجاوز حالات التلكؤ وضمان استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.