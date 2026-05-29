مارادونا بمهرجان إعتزال صديقه: بعد خمسة أشهر من وفاتي.. كنت على قيد الحياة

شارك خلال شهر مايو عام 2000 أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا في مباراة إعتزال صديقة الألماني لوثار ماتيوس الذى أنهى مشواره في الدوري الأمريكي.

واعتزل أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس مسيرته كلاعب دولي في عام 2000 بعد بطولة أمم أوروبا.

وأسدل الستار نهائياً على مسيرة أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس الكروية كلاعب في صفوف نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي عام 2000.

وعلى الرغم من خضوع دييجو أرماندو مارادونا لبرنامج إعادة تأهيل بعد معاناته من المخدرات وقتها في ⁧‫الأرجنتين‬⁩ إلا أنه ترك البرنامج وسافر إلى ⁧‫المانيا‬⁩ رغم سوء حالته لتلبية دعوة صديقه لوثار ماتيوس.

وقال مارادونا حينذاك في تصريحات صحفية: مع مرور الوقت، أصبحتُ أُقدّر أكثر ما عشته في ألمانيا، في احتفالٍ آخر، وهو وداع صديقي لوثار ماتيوس.

تابع: في عام 2000 عندما كنتُ في الأربعين تقريبًا، رحّب بي الألمان كما لو كنتُ في كامل نشاطي واستمتعت واستمتعوا هم أيضًا.

واصل: في النهاية، هذا هو جوهر كرة القدم بالنسبة لي ومن المؤسف أنني أشعر دائمًا تقريبًا بنفس الشعور أنهم يحبونني في الخارج أكثر من وطني، وأنني أحظى باحترام أكبر في ألمانيا أو الصين منه في الأرجنتين.

وقال أيضا: لا يهم تلك المباراة التي لعبتها في ميونيخ أظهرت لي، وأثبتت لنفسي، أنني على قيد الحياة! والحقيقة أنني لعبتُ وأنا أشعر بغصة في حلقي طوال الـ 45 دقيقة.

واختتم حديثه قائلا: وأيضًا أفكر في الأرجنتينيين، طوال الوقت لإنني كنت وسأظل دائمًا دييغو لهم، لأولئك الذين يحبونني وأيضًا لأولئك الذين لا يحبونني وكان اللعب ضد ماتيوس متعة حقيقية وكان وسيظل أفضل خصم واجهته في مسيرتي وبدعوته لي، جعلني أشعر بأهميتي وبعد خمسة أشهر من وفاتي.. كنت على قيد الحياة. ولعب الكرة.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة في منزله بضواحي العاصمة بوينس آيرس، وذلك بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.