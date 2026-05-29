اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، مساء أمس، واقعة أثارت جدلا واسعا بعد نشوب مشادة داخل عربة السيدات بأحد القطارات.

بدأت الواقعة مع دخول عدد من الرجال إلى العربة المخصصة للسيدات واستمرار تواجدهم داخل العربة خلال عدة محطات متتالية، ما دفع بعض الراكبات إلى الاعتراض والمطالبة بإخلاء العربة حفاظاً على خصوصيتهن.

وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للصراخ داخل العربة، وسط حالة من التوتر بين الركاب.

وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المختصة فحص مقطع فيديو متداول للحادثة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.