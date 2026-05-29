نزل 30 جنيها.. جرام الذهب يفاجئ الجميع في أول تعاملات مساء ثالث أيام العيد

بدء سعر الذهب في مصر مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، الجمعة 29-5-2026؛ على تراجع بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مساء اليوم ما يقارب من 30 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6770 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7737 جنيها للشراء و7680 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7092 جنيها للشراء و7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6770 جنيها للشراء و6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا غلي 5802 جنيها للشراء و5760 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.16 ألف جنيه للشراء و53.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4523 دولارا للشراء و4522 دولارا للبيع.