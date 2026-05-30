بدعوة من تونس.. السفارات الأفريقية تنظم يوماً رياضياً بالمقاولون العرب

أعلنت السفارة التونسية بالقاهرة، عن تنظيم ماراثون بالمشاركة مع مجموعة من السفراء الأفارقة في نادي المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، احتفالا بيوم أفريقيا.

وقالت السفارة التونسية بالقاهرة في بيان إنه بمناسبة إحياء تظاهرة "يوم افريقيا 2026"، تنظم مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة، بمشاركة سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة يوما رياضيا وثقافيا يتضمن مقابلة كرة قدم وعرضا للصناعات التقليدية والمأكولات الوطنية، وذلك في "نادي المقاولون العرب" بمدينة نصر، يوم الاثنين غرة جوان 2026 ابتداء من الساعة الثالثة عصرا".

وأشارت السفارة التونسية في بيانها َ، إلى أن الدعوة مفتوحة للجالية التونسية الكريمة للحضور والاحتفال مع الجالية الإفريقية الشقيقة بتظاهرة "يوم

افريقيا".

وتحتفل دول القارة السمراء سنويا بيوم أفريقيا في 25 مايو من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقي عام 2002.