قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة بحرية بريطانية: موانئ إيران تحت الحصار الأمريكي
الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين
تحذير أوكراني من هجوم روسي واسع النطاق يضرب كييف خلال ساعات
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
بتخفيضات تصل لـ 40%.. توفير السلع الغذائية بـ2567 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي
بدء تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية على تلاميذ الإبتدائي الضعاف.. 13 يونيو
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
الفيب والأطفال.. تحذيرات مهمة يكشفها رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ
بعد شكاوى المواطنين.. النواب يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين| ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 14 يوما.. تفاصيل العثور على جـ.ثة الطفلة أشرقت التي ألقتها والدتها في النيل بقنا

الطفلة
الطفلة
يوسف رجب

بعد 14 يوما، عثرت فرق الإنقاذ على الطفلة الصغيرة أشرقت التي ألقتها والدتها وأخيها الرضيع وألقت بنفسها في نهر النيل في محاولة للتخلص من حياتيهما.

العثور على الصغيرة

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفلة غارقة فى نهر النيل أمام جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتبين أن الجثة للطفلة أشرقت 4 أعوام، التى يجرى البحث عنها منذ 12 يوماً، فى مياه نهر النيل، بعدما ألقتها والدتها فى النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستكمال التحقيقات فى الواقعة المؤلمة التى شهدتها محافظة قنا يوم 18من الشهر الجارى.

تفاصيل الواقعة 

كان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا شهد واقعة مؤلمة، حيث ألقت مشرفة تمريض طفليها "ولد وبنت" فى نهر النيل من أعلى الكوبرى، ثم ألقت بنفسها وراءهما، ما أدى إلى مصرع طفليها غرقا وسط مياه النيل.

إنقاذ السيدة قبل غرقها

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة قبل غرقها، وانتشال الرضيع جثة هامدة، فيما تواصلت عمليات البحث لانتشال جثمان الطفلة الثانية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على مشرفة التمريض، وإحالتها للنيابة العامة، والتى قررت حبسها على ذمة القضية، فيما جرى إيداع جثة الرضيع مشرحة المستشفى.

قنا العثور على جثة اشرقت جثة اشرقت القتها والدتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

سعر الذهب

7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد