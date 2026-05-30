بعد 14 يوما.. تفاصيل العثور على جـ.ثة الطفلة أشرقت التي ألقتها والدتها في النيل بقنا

بعد 14 يوما، عثرت فرق الإنقاذ على الطفلة الصغيرة أشرقت التي ألقتها والدتها وأخيها الرضيع وألقت بنفسها في نهر النيل في محاولة للتخلص من حياتيهما.

العثور على الصغيرة

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفلة غارقة فى نهر النيل أمام جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتبين أن الجثة للطفلة أشرقت 4 أعوام، التى يجرى البحث عنها منذ 12 يوماً، فى مياه نهر النيل، بعدما ألقتها والدتها فى النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستكمال التحقيقات فى الواقعة المؤلمة التى شهدتها محافظة قنا يوم 18من الشهر الجارى.

تفاصيل الواقعة

كان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا شهد واقعة مؤلمة، حيث ألقت مشرفة تمريض طفليها "ولد وبنت" فى نهر النيل من أعلى الكوبرى، ثم ألقت بنفسها وراءهما، ما أدى إلى مصرع طفليها غرقا وسط مياه النيل.

إنقاذ السيدة قبل غرقها

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة قبل غرقها، وانتشال الرضيع جثة هامدة، فيما تواصلت عمليات البحث لانتشال جثمان الطفلة الثانية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على مشرفة التمريض، وإحالتها للنيابة العامة، والتى قررت حبسها على ذمة القضية، فيما جرى إيداع جثة الرضيع مشرحة المستشفى.