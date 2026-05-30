نحر 1226 رأسا من الماشية و445 أغنام بالمجزر النصف الآلي بزراعة الإسكندرية

واصل المجزر النصف الآلي بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بأبيس أعمال الذبح والتجهيز تحت إشراف بيطري كامل، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الإسكندرية لخدمة أهالي المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

وشهد المجزر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم ذبح نحو 1226 رأساً من الماشية و445 رأساً من الأغنام، وسط انتظام كامل في سير العمل، بما يعكس جاهزية المجزر وكفاءة الأطقم الفنية والبيطرية القائمة عليه.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها المجتمعي وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين خلال المناسبات المختلفة، مشيدًا بجهود العاملين بالمجزر وما يتمتعون به من دقة وانضباط في الأداء.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، أن الكلية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المجزر لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن أعمال التقطيع والتغليف تمت وفق أعلى معايير الجودة، مع توزيع اللحوم مبردة حفاظًا على سلامتها وجودتها.

كما قامت الدكتورة هبة صبري سلامة، والدكتور محمد جمال عطوة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمود سالم المدير التنفيذي للمجزر، بمتابعة سير العمل داخل المجزر والاطمئنان على انتظام الإجراءات وجودة مراحل التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين.