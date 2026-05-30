قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عجائب وغرائب الدوري.. دجلة يتساوي مع الأهلي في النقطة 53
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
هيئة بحرية بريطانية: موانئ إيران تحت الحصار الأمريكي
الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين
تحذير أوكراني من هجوم روسي واسع النطاق يضرب كييف خلال ساعات
بتخفيضات تصل لـ 40%.. توفير السلع الغذائية بـ2567 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي
بدء تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية على تلاميذ الإبتدائي الضعاف.. 13 يونيو
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
الفيب والأطفال.. تحذيرات مهمة يكشفها رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ
بعد شكاوى المواطنين.. النواب يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نحر 1226 رأسا من الماشية و445 أغنام بالمجزر النصف الآلي بزراعة الإسكندرية

صورة من المجزر
صورة من المجزر
أحمد بسيوني

واصل المجزر النصف الآلي بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بأبيس أعمال الذبح والتجهيز تحت إشراف بيطري كامل، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الإسكندرية لخدمة أهالي المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

إقبال كبير من المواطنين على المجزر

وشهد المجزر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم ذبح نحو 1226 رأساً من الماشية و445 رأساً من الأغنام، وسط انتظام كامل في سير العمل، بما يعكس جاهزية المجزر وكفاءة الأطقم الفنية والبيطرية القائمة عليه.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها المجتمعي وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين خلال المناسبات المختلفة، مشيدًا بجهود العاملين بالمجزر وما يتمتعون به من دقة وانضباط في الأداء.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، أن الكلية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المجزر لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن أعمال التقطيع والتغليف تمت وفق أعلى معايير الجودة، مع توزيع اللحوم مبردة حفاظًا على سلامتها وجودتها.

كما قامت الدكتورة هبة صبري سلامة، والدكتور محمد جمال عطوة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمود سالم المدير التنفيذي للمجزر، بمتابعة سير العمل داخل المجزر والاطمئنان على انتظام الإجراءات وجودة مراحل التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسكندرية جامعة الإسكندرية المجزر زراعة الإسكندرية إشراف بيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

سعر الذهب

7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد