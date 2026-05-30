طوارئ المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية تواصل العمل بكفاءة في العيد

أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، حرص مستشفيات جامعة الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكفاءة وسرعة، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية التي تعمل على مدار الساعة داخل المستشفيات الجامعية.

طوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ المستشفى الرئيسي الجامعي واصلت استقبال الحالات المرضية والطارئة بكفاءة عالية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار الجاهزية الكاملة لمنظومة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وقال إن أول أيام عيد الأضحى شهد تردد أكثر من 150 حالة على قسم الطوارئ، إلى جانب حجز 108 حالات بالأقسام الداخلية، و10 حالات بالعناية المركزة، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات على مدار الساعة، كما تم إجراء 54 عملية جراحية طارئة في مختلف التخصصات، واستقبال 22 حالة بمركز السموم والتعامل معها وفق أحدث البروتوكولات الطبية، وفيما يتعلق بالخدمات التشخيصية.

وأضاف أن المستشفى أجرى 123 أشعة مقطعية، و56 أشعة عادية، و6 حالات رنين مغناطيسي، بالإضافة إلى 3 حالات أشعة تداخلية لأغراض علاجية وتشخيصية دقيقة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهد المبذول من جميع الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي واصلت العمل خلال الإجازة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة، مشددًا على استمرار دعم جامعة الإسكندرية الكامل لمنظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز جاهزيتها خلال مختلف المواسم والأعياد.