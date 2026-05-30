الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 سعرها 750 ألف جنيه| صور

سيارات جديدة 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

جاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج شاين، ورينو تاليانت ، وشيرى اريزو 5، وهيونداي اكسنت RB ، وبروتون ساجا .

بروتون ساجا موديل 2026

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 قوتها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

قوة سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تصل إلي 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 يصل إلي 158 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .

