تكنولوجيا وسيارات

سيارات SUV جديدة 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الـ SUV الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: شيفروليه تراكس، و سكودا كودياك، و نيسان اكس تريل، و مرسيدس جي كلاس، و بي ام دبليو x7 .

شيفروليه تراكس موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 137 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 105 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

سكودا كودياك موديل 2026

تحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 134 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 167 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 178 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 184 ألف ريال سعودي .

نيسان اكس تريل موديل 2026

قوة سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تصل إلي 181 حصان، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 97 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 161 ألف ريال سعودي .

مرسيدس جي كلاس موديل 2026

تتسارع سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وبها محرك سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 443 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 805 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 40 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 320 ألف ريال سعودي .

بي ام دبليو x7 موديل 2026

زودت سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 630 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 350 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 455 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 504 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 610 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة بي ام دبليو x7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 670 ألف ريال سعودي .

