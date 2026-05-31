قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي EX2 الكهربائية تظهر لأول مرة

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة
سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي EX2 الكهربائية، وتنتمي EX2 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعرف محلياً باسم شينجيوان في الصين، وظهرت جيلي EX2 لأول مرة عام 2024 كسيارة كهربائية صغيرة تحت علامة جيوم ، وذلك قبل أن تنتقل لاحقاً إلى علامة جالاكسي ، وهما علامتان تابعتان لمجموعة جيلي.

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة 

أبعاد جيلي EX2 الكهربائية

تأتى سيارة جيلي EX2 الكهربائية في سوق السيارات بطول 4135 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1570 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك جيلي EX2 

تحصل سيارة جيلي EX2 علي قوتها من بطارية إل إف بي (LFP)، وبها بطارية سعة 35 كيلووات/ساعة، ويتم شحن البطارية من 30% حتي 80% في مدة 21 دقيقة، وتعطي مدي سير يصل إلي 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 78 حصان .

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة 

ويوجد بـ سيارة جيلي EX2 بطارية اخري سعة 47 كيلووات/ساعة، وتخرج قوة 114 حصان، ويمكنها قطع مسافة سير تصل إلي 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويتم شحن البطارية من 30% حتي 80% في مدة 21 دقيقة .

مواصفات جيلي EX2 الكهربائية

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة 

زودت سيارة جيلي EX2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شعارات جالاكسي الجديدة، وبها تصاميم إضافية لأغطية العجلات الانسيابية إيرو هابكاب، وبها نظام تبريد البطارية بالسائل .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة 

تأسست شركة جيلي عام 1986 كشركة لقطع غيار الثلاجات ثم الدراجات النارية، قبل أن تدخل عالم صناعة السيارات عام 1997 لتصبح أول شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، ومنذ ذلك الحين، تحولت من علامة تجارية محلية إلى عملاق عالمي يمتلك ويدير كبرى العلامات التجارية.

علامة جيوم جيلي EX2 السيارات الهاتشباك شينجيوان جيلي EX2 الكهربائية EX2 الكهربائية مواصفات جيلي EX2 الكهربائية شركة جيلي الدراجات النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

نصف جنيه

بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

أحمد خليل اباظه

بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي

حمزة عبد الكريم

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

زينه

رد فعل صادم من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز.. احترموا حالة الحداد.. كفاية كذب

ترشيحاتنا

لحوم اضاحي

أخبار الوادي الجديد: توزيع لحوم 54 أضحية للأسر المُستحقة بالمراكز.. ووكيل الصحة يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

ضبط بانيه

ضبط 224 كيلو بانيه مجهول المصدر وتحرير 3 محاضر تموينية خلال حملة بالقليوبية

صحة بني سويف

متابعة مكثفة لـ51 وحدة صحية ببني سويف لضمان استمرار الخدمات الطبية خلال عيد الأضحى

بالصور

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد