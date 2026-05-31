جيلي EX2 الكهربائية تظهر لأول مرة

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي EX2 الكهربائية، وتنتمي EX2 لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعرف محلياً باسم شينجيوان في الصين، وظهرت جيلي EX2 لأول مرة عام 2024 كسيارة كهربائية صغيرة تحت علامة جيوم ، وذلك قبل أن تنتقل لاحقاً إلى علامة جالاكسي ، وهما علامتان تابعتان لمجموعة جيلي.

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك الجديدة

أبعاد جيلي EX2 الكهربائية

تأتى سيارة جيلي EX2 الكهربائية في سوق السيارات بطول 4135 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1570 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك جيلي EX2

تحصل سيارة جيلي EX2 علي قوتها من بطارية إل إف بي (LFP)، وبها بطارية سعة 35 كيلووات/ساعة، ويتم شحن البطارية من 30% حتي 80% في مدة 21 دقيقة، وتعطي مدي سير يصل إلي 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 78 حصان .

ويوجد بـ سيارة جيلي EX2 بطارية اخري سعة 47 كيلووات/ساعة، وتخرج قوة 114 حصان، ويمكنها قطع مسافة سير تصل إلي 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويتم شحن البطارية من 30% حتي 80% في مدة 21 دقيقة .

مواصفات جيلي EX2 الكهربائية

زودت سيارة جيلي EX2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شعارات جالاكسي الجديدة، وبها تصاميم إضافية لأغطية العجلات الانسيابية إيرو هابكاب، وبها نظام تبريد البطارية بالسائل .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست شركة جيلي عام 1986 كشركة لقطع غيار الثلاجات ثم الدراجات النارية، قبل أن تدخل عالم صناعة السيارات عام 1997 لتصبح أول شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، ومنذ ذلك الحين، تحولت من علامة تجارية محلية إلى عملاق عالمي يمتلك ويدير كبرى العلامات التجارية.