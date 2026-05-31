تحريات مكثفة لكشف حقيقة واقعة أثارت الجدل داخل ميكروباص بالجيزة

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم حول محاولة سيدة اصطحاب طفلة داخل سيارة ميكروباص في ظروف أثارت شكوك عدد من الركاب.

وأظهر الفيديو المتداول حالة من الجدل بين ركاب الميكروباص والسيدة المرافقة للطفل، حيث تساءل بعض الركاب عن صلة القرابة بينهما، وأبدوا شكوكهم بشأن هويته، فيما بدت السيدة في حالة ارتباك بعد ملاحظتها قيام أحد الأشخاص بتصوير الواقعة.

وتواصل الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب مراجعة أي بلاغات قد تكون مرتبطة بالحادث.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقق من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات