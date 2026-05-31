أحمد حسن: الأهلي يحسم موقفه من بن رمضان.. ويكشف سبب عدم التوقيع مع أكرم توفيق

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن ملفي أكرم توفيق ومحمد علي بن رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأكد أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل الأهلي، أن المطالب المادية الخاصة باللاعب أكرم توفيق تسببت في تعطل ملف تجديد التعاقد حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي الشمال القطري لا يمانع رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لا تزال ترغب في استمرار التونسي محمد علي بن رمضان ضمن صفوف الفريق، في ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن النادي لن يقف أمام رغبة اللاعب حال تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا، مؤكدًا أن الأهلي قد يوافق على رحيله إذا وصلت له قيمة مالية تتناسب مع إمكانياته ومصلحة النادي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات الأهلي لحسم ملفات اللاعبين الراحلين والمستمرين، استعدادًا للموسم الجديد، إلى جانب سعي الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق ودعم صفوفه بعناصر قوية للمنافسة على جميع البطولات.