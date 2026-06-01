أصل الحكاية

10 نصائح بسيطة لتحسين الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

ولاء عادل

يؤدي الجهاز الهضمي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم، إذ لا تقتصر مهمته على هضم الطعام فقط، بل تشمل امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه المختلفة، ومع ذلك يعاني كثير من الأشخاص من مشكلات هضمية متكررة مثل الانتفاخ والغازات والإمساك وعسر الهضم، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بعادات يومية خاطئة.

وبحسب موقع Real Simple، يؤكد خبراء الصحة أن تحسين عملية الهضم لا يتطلب اتباع أنظمة غذائية معقدة أو تغييرات جذرية، بل يمكن تحقيقه من خلال مجموعة من السلوكيات البسيطة التي تدعم عمل المعدة والأمعاء وتساعد على الشعور بالراحة بعد تناول الطعام.

تناول الطعام على مهل

يُعد التمهل أثناء تناول الوجبات من العوامل المهمة التي تساعد الجهاز الهضمي على أداء وظيفته بكفاءة، إذ يمنح الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع، كما يقلل من ابتلاع الهواء الذي قد يسبب الانتفاخ.

احرص على المضغ الجيد

كلما تم مضغ الطعام بشكل أفضل، أصبحت عملية الهضم أسهل داخل المعدة والأمعاء. كما يساعد المضغ الجيد على الاستفادة القصوى من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

أكثر من تناول الألياف

تلعب الألياف دورًا مهمًا في تعزيز صحة الأمعاء وتنظيم عملية الإخراج، ويمكن الحصول عليها من مصادر عديدة، منها:

  • الخضروات الورقية.
  • الفواكه الطازجة.
  • الحبوب الكاملة.
  • البقوليات.

لا تهمل شرب الماء

يحتاج الجهاز الهضمي إلى كميات كافية من السوائل ليعمل بصورة طبيعية، إذ يساعد الماء على تسهيل مرور الطعام داخل الأمعاء ويحد من مشكلات الإمساك.

مارس المشي بعد الوجبات

يمكن لنشاط بدني بسيط مثل المشي لعدة دقائق بعد تناول الطعام أن يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالامتلاء.

ابتعد عن التوتر أثناء الأكل

يرتبط الجهاز الهضمي ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية، لذلك قد يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة أعراض مثل الانتفاخ أو اضطراب المعدة. ولهذا يُفضل تناول الطعام في أجواء هادئة بعيدًا عن الضغوط والانشغالات.

نظم مواعيد وجباتك

يساعد الالتزام بمواعيد ثابتة نسبيًا للوجبات على تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتحسين كفاءة الهضم، مقارنة بتناول الطعام بشكل عشوائي أو تخطي الوجبات.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة قد يرهق المعدة ويزيد من احتمالات الإصابة بعسر الهضم والحموضة، لذلك يُنصح بالاعتدال في حجم الوجبات.

حافظ على النشاط البدني

تسهم ممارسة الرياضة بانتظام في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، ما يساعد على تقليل العديد من المشكلات الهضمية الشائعة.

اتبع نمط حياة متوازن

النوم الجيد، والتغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، وتقليل التوتر، جميعها عوامل تتكامل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين كفاءته على المدى الطويل.

